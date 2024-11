Abruzzo24ore.tv - Bar serve superalcolici a minorenni: agenti in borghese scoprono l’illecito

Teramo - Controlli notturni rivelano violazioni gravi: attività segnalata al Comune e rischio di sanzioni fino a ventimila euro. Un bar situato nel centro città è finito sotto accusa per aver servito, infrazione che ha spinto la questura ad avviare la procedura per la chiusura del locale. L'episodio, portato alla luce durante i controlli della notte di Halloween, ha comportato anche la segnalazione dell'esercizio al Comune e la prospettiva di sanzioni per un valore fino a 20.000 euro. Le operazioni di monitoraggio sono state effettuate dalla Divisione polizia amministrativa, coninche si sono mescolati ai clienti per osservare eventuali irregolarità. Durante i controlli, è stato accertato che il gestore del bar, non rispettando le norme vigenti, non chiedeva ai giovani l'esibizione del documento di identità prima di servire alcolici.