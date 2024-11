Gaeta.it - Arrestato a Roma un truffatore di anziani: sottraeva 300mila euro a Padova

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un uomo di 46 anni, originario di Napoli, è statomentre era a bordo di un treno diretto verso Napoli, dopo aver truffato una coppia di. L’operazione congiunta della Squadra Mobile die del Compartimento Polfer del Lazio ha portato a un arresto tempestivo, grazie alla prontezza di reazione degli agenti e alla capacità della vittima di fornire dettagli cruciali.La truffa ai danni di una coppia diLa vicenda ha preso avvio quando il malvivente, in combo con un complice, ha attuato una delle truffe più comuni, quella del “falso incidente”. La tecnica sfruttata prevede una prima telefonata all’anziano per comunicargli di un presunto coinvolgimento in un illecito legato a un veicolo di sua proprietà. Questa chiamata ha spinto l’uomo a recarsi immediatamente al comando dei Carabinieri, lasciando così solo in casa la moglie.