Ilfattoquotidiano.it - Amsterdam, Von der Leyen: “Indignata per i vili attacchi contro gli israeliani”. Macron: “Ricordano i tempi più vergognosi della storia

Sono cariche di indignazione le reazioni delle cancellerie europee ai fatti di, dove nella notte alcuni tifosi del Maccabi Tel Aviv sono stati picchiati da individui ancora non identificati. Le immagini delle violenze “sono terribili e profondamente vergognose per noi in Europa”, ha scritto su X la ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock. “Non c’è alcuna giustificazione. Gli ebrei devono essere al sicuro in Europa”, ha esortato la ministra, deplorando “la violenzagli ebrei” che “oltrepassa tutti i confini”.“Le violenzei cittadiniadpiù– ha scritto su X il presidente francese, Emmanuel-. Le condanno fermamente e offro il mio sostegno ai feriti. La Francia continuerà a lottare senza sostal’odioso antisemitismo”.