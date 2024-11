Anteprima24.it - Alta Capacità – Velocità Napoli Bari, tratta Cancello-Frasso Telesino attiva entro giugno 2025

Leggi l'articolo completo su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiLasaràtadel prossimo anno.Roberto Pagone, Commissario straordinario dell’opera, dell’, ha rassicurato su questo punto il sottosegretario alle Infrastrutture Tullio Ferrante che stamani ha visitato il cantiere della grande opera ferroviaria presso il campo base situato in via Cantinella a Sant’Agata dei Goti.Se sullainiziale dell’intervento ferroviario non sembrano esserci problemi, l’esponente del Governo Meloni ha però frenato sul raddoppio della strada statale Telesina, opera che da oltre un decennio sembra sempre sul punto di partire ed invece resta ferma al palo, affermando: “Si procederà secondo il cronoprogramma, non ci sono sostanziali novità. Stiamo in costante contatto con il Commissario dell’opera e ne seguiamo passo dopo passo il completamento”, ha sottolineato Ferrante.