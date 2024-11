Terzotemponapoli.com - Verso Inter-Napoli: parola a Marcolin

Leggi l'articolo completo su Terzotemponapoli.com

L’ex calciatore (anche del) Dario, attualmente opinionista Dazn, èvenuto a Radio Marte. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘Marte Sport Live’. “Lukaku criticato troppo aspramente? Si deve mantenere l’equilibrio nelle valutazioni. L’Atalanta è stata bravissima a schermarlo e la strategia di Gasperini ha funzionato. Difficoltà in attacco? Dipende da una serie di fattori”. Contro il.“Tra cui il fatto che gli avversari hanno imparato a conoscere iled il modo di attaccare e sono corse ai ripari. Le squadre che affrontano gli azzurri tendono a chiudersi in difesa, a giocare di rimessa, e non giocano a viso aperto. L’Atalanta ha aperto la strada su come affrontare il: pressione alta, marcatura a uomo su Lukaku, chiusura di tutte le vie di fuga”.