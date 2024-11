Iltempo.it - “Usa come l'Italia, la Harris vince nelle Ztl dei ricchi e si dimentica la vera America”: l'analisi di Luttwak

«Tutto l'establishment o meglio tutti coloro che possono essere chiamati élite, dai giornaloni fino allo star system, hanno detto, per giorni, che Donald Trump era pluricondannato, stupido e maleducato e chi più ne ha, più ne metta. Tutti dicevano che non potevare chi aveva nella squadra chi osava dire che le donne devono fare bambini e non solo tenere gatti. Bisognava, a loro parere, vedere soltanto di quanti punti avrebbero vinto i democratici. Questi signori, ancora una volta, non ci hanno capito nulla». A dirlo Edward, noto politologo statunitense.Che idea si è fatto su Kamala? «A mio parere, è stata una scelta poco felice. L'hanno bruciata. Stiamo parlando di chi alle primarie non ha vintoun leader, né si è presentata agli elettoriun presidente dovrebbe, se non qualche mese prima di annunciare la sua discesa in campo.