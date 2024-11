Quotidiano.net - Unicredit brinda all’utile record. Banco Bpm lancia un’Opa su Anima

Non bastano i profitti, oltre le stime, e i target 2024 rialzati per far sorridere Piazza Affari. Così il titololascia sul terreno il 5,31% dopo la quindicesima trimestrale consecutiva di crescita e la prospettiva di chiudere l’anno con un utile oltre i 9 miliardi di euro. Evidentemente alla Borsa non piacciono i tempi dell’operazione con Commerzbank: "È un processo lungo, ci vorrà tempo", avverte Andrea Orcel, ad del gruppo di Piazza Gae Aulenti, che quantifica in un anno la decisione definitiva "sul dentro o fuori".ha chiuso i 9 mesi con un utile di 7,7 miliardi, dopo un terzo trimestre che, con 2,5 miliardi, ha battuto le previsioni. I ricavi netti sono aumentati del 2,6%, sostenuti da commissioni per 1,9 miliardi, in rialzo dell’8,5% rispetto all’anno precedente grazie all’attività della clientela e da un margine di interesse resiliente di 3,6 miliardi.