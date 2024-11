Gaeta.it - Un dialogo culturale tra arte e letteratura: l’evento dell’Accademia di Romania a Roma

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il 20 novembre 2023 alle 17:30, l’Accademia diin, in collaborazione con il Museo Nazionale Etrusco “Villa Giulia”, ospiterà un evento di rilievo dedicato al confronto. L’incontro vedrà come protagonisti il noto storico dell’Victor Ieronim Stoichi??, la giornalista e scrittrice Maria Teresa Carbone e il critico Andrea Cortellessa. Questosi inserisce nel ciclo dei “Mercoledì Letterari”, un’iniziativa che mira a promuovere la riflessione su temi fondamentali come identificazione, memoria e nostalgia.Dettagli delsi svolgerà presso il Museo Nazionale Etrusco di, situato in Piazzale di Villa Giulia, 9. La formula del dibattito prevede un’ampia discussione a partire dal racconto memoriale di Victor Ieronim Stoichi?? intitolato “Ritorno a Bucarest.