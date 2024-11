Tragedia nel Salento | neonata di 11 giorni muore nel lettone dei genitori

Leggi l'articolo completo su Dayitalianews.com

Unache lascia senza fiato e senza parole quella che si è consumata nel, dove unadi appena 11è morta nella sua casa ai Giardini di Atena, vicino Lecce. Secondo le prime ricostruzioni la bimba stava dormendo nelinsieme ai, quando ha avuto un malore, forse un rigurgito, probabilmente una problema di natura respiratoria.morta nel, avviate le indaginiSarebbe stata proprio la sorellina di 3 anni, nella prima mattinata di oggi 7 novembre, a far presente aiche la piccola stava perdendo sangue dal naso. Dopo l’allarme sul posto si sono precipitati i sanitari dell’1-1-8, che hanno cercato di rianimare la, ma purtroppo tutti i loro sforzi si sono rivelati vani.Sul luogo dellasono sopraggiunti anche i carabinieri del comando provinciale di Lecce, che hanno effettuato tutti i rilievi e gli accertamenti del caso per ricostruire le dinamiche dellae risalire alle cause della morte della piccola.