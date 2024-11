Strage via Mariti a Firenze familiari vittime | Vogliamo risposte

Leggi l'articolo completo su Corrieretoscano.it

Il 16 febbraio 2024 il crollo del cantiere Esselunga in cui sono morti cinque operai. Sono Luigi Coclite, 59 anni, residente a Collesalvetti, Livorno, nella frazione di Vicarello. Taoufik Haidar, 43 anni. Mohamed El Ferhane, 24 anni, Mohamed Toukabri, 54 anni, Bouzekri Rahimi, 56 anni, l'ultimo disperso il cui corpo è stato trovato sotto le macerie dopo 110 ore di ininterrotte ricerche da parte dei vigili del fuoco. Simona Mattolini, vedova di Luigi Coclite: "Sono passati quasi nove mesi e ancora non c'è nessun iscritto nel registro degli indagati. E' il momento di scriverli quei nomi, che le perizie vengano consegnate se non è ancora stato fatto. Direi basta ora, direi che ci dovrebbero fare un regalo di Natale con quei nomi".