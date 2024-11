Oasport.it - Sport in tv oggi (giovedì 7 novembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Quest’, si preannuncia una giornata tutto sommato abbastanza interessante e con diversidi rilievo sul fronte italiano. Focus in mattinata a Riad sulle WTA Finals, con le campionesse olimpiche in carica di doppio Sara Errani e Jasmine Paolini che sfidano Chan/Kudermetova in uno scontro diretto decisivo per la qualificazione in semifinale.Tanta carne al fuoco poi nel tardo pomeriggio e in serata, con le azzurre del basket che tornano in campo dopo un anno per affrontare a Genova la Cechia nel terzo incontro del girone di qualificazione per gli Europei 2025. Debutto nella Champions League di volley femminile per Conegliano e Milano, rispettivamente contro il Mladost Zagabria ed il Porto.Passando al golf, è previsto il primo giro del Los Cabos Championship per quanto riguarda il PGA Tour e dell’Abu Dhabi Championship per il DP World Tour.