Laprimapagina.it - Sinedades: “Hermosa y confundida”, il nuovo singolo

Leggi l'articolo completo su Laprimapagina.it

Dall’8 novembre 2024 sarà in rotazione radiofonica “Hermosa y”, ildeiper Blackcandy Produzioni estratto all’album “” uscito il 25 ottobre.Hermosa y(Meravigliosa e confusa) è un brano esempio della fluidità e mescolanza culturale che la band ricerca nel proprio stile compositivo. Cantato in spagnolo da una cantante italiana, costituito da una parte influenzata da una clave samba e un portamento tipico della rumba spagnola e da una seconda parte che richiama un andamento tipicamente cubano.Esprime l’auspicio di un equilibrio armonioso tra la ricchezza della tradizione culturale e il valore dell’innovazione progressista. E condanna invece l’inibizione e il giudizio sociale in relazione all’espressione libera del proprio corpo. Un inno alla semplicità e sacralità della danza, con tutto il suo significato più profondo.