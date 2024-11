Sport.quotidiano.net - Secondo ko di fila per i giallorossi dopo quello con Rieti. All’OraSì non riesce il colpo esterno, vince Sant’Antimo

92 OraSì 87 MALVIN PSA: Nelson 18 (4/6, 3/8), Lucas 7 (2/7, 1/2), Colussa 6 (0/2, 2/2), Lenti 22 (2/3, 3/3), Stendardo (0/2 da tre); Rota 8 (1/1, 2/3), Spinelli 7 (1/4, 1/2), Ruggiero 10 (5/6), Mehmedoviq 6 (3/3), Berra 8 (0/1, 2/2). Ne: Spernanzoni. All. Gandini. ORASÌ RAVENNA: Crespi 12 (5/8), Brigato 14 (5/8, 1/3), Casoni 6 (2/2, 0/2), Dron 7 (2/5, 1/3), Gay 25 (4/6, 5/8); Tyrtyshnyk, Munari 4 (1/2, 0/1), De Gregori 13 (6/9), Ferrari 6 (2/4, 0/1) Ne: Allegri. All. Gabrielli. Arbitri: Di Gennaro e Faro. Note. Parziali: 19-21, 41-44, 70-65. Tiri da due:18/33, Ravenna 27/44. Tiri da tre:14/24, Ravenna 7/18. Tiri liberi:14/19, Ravenna 12/20. Rimbalzi:33, Ravenna 27. Assist:14, Ravenna 11. Usciti per falli: Colussa.