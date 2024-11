Se Trump prende i voti popolari chi vota la sinistra? L’interrogativo di Merlo

Leggi l'articolo completo su Formiche.net

Abbiamo visto com’è finito il voto americano. Smentiti i sondaggisti, rinnegati gli appelli del circo mediatico miliardario a favore di Kamala Harris, massiccio investimento dei cetisu Donalde, infine, la perdurante incapacità dellaamericana di saper intercettare i bisogni, le istanze e le domande proprio di quei cetiche si vanta di rappresentare.Ora, è decisamente difficile tracciare dei confronti tra le elezioni americane e quelle che si svolgono in Italia o negli altri Paesi europei, anche perché ogni Paese fa storia a sé anche se ci sono delle costanti che non si possono facilmente rimuovere. Difficile perché non è possibile, di fatto, individuare degli elementi strutturali che si possono confrontare. Dal sistema elettorale all’assetto politico, dal confronto tra i candidati al profilo delle società.