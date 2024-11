Terzotemponapoli.com - Santacroce: “Atalanta e Napoli si assomigliano”

Leggi l'articolo completo su Terzotemponapoli.com

Fabiano, ex difensore del, è intervenuto a Febbre a 90 su Vikonos Web Radio/Tv. L’exè tornato sulla sfida contro l’. Di seguito le sue parole.Così l’ex difensore: “Dopo aver visto le gare di Coppa Italia in estate, nessuno avrebbe mai puntato un centesimo sulprimo in classifica il 7 novembre. La sconfitta con l’ha evidenziato una qualità di manovra insufficiente? Sinceramente se ilavesse segnato per primo, sarebbe stata un’altra gara e l’stessa avrebbe avuto maggiori difficoltà, invece i nerazzurri hanno trovato il gol subito, un po’ come ila San Siro contro il Milan e la partita è cambiata.si, ho visto però una bella intensità per 25?. Di sicuro c’è qualcosa da analizzare, ci sono atteggiamenti da perfezionare ma non dimentichiamo che ilè in fase di costruzione.