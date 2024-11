Roma | al volante dell’auto che ha travolto tre vigili c’era un carabiniere

Leggi l'articolo completo su Dayitalianews.com

unalche è piombata a tutta velocità su treurbani impegnati a fare i rilievi di un incidente stradale avvenuto poco prima sulla via Tiburtina, a.Il militare fuori servizio, in servizio al Ros, era alla guida ubriaco, così come ha rivelato l’alcol test: il tasso era quattro volte più alto rispetto al limite consentito dalla legge.Devastante l’impatto causato dall’auto.I tre agenti della polizia locale sono stati trasferiti d’urgenza all’ospedale, dove al più giovane è stato necessario amputare una gamba per strapparlo a morte certa.Ricoverate anche le due colleghe: una è stata operata a una gamba.A lanciare l’allarme e a dare loro un primo aiuto alle vittime è stato il motociclista coinvolto nel precedente incidente, senza feriti, per il quale erano intervenuti gli agenti investiti dal, che si è fermato a prestare soccorso.