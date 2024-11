Spazionapoli.it - “Quattro partite senza gol, ora il Napoli sarà importante”: Inter, Pavard suona la carica

Benjaminha parlato ai microfoni diTv, commentando la vittoria contro l’Arsenal in Champions League e dando uno sguardo anche al. L’ha portato a casa una vittoriain Champions League. Il successo contro l’Arsenal ha sicuramente dato un’ulteriore iniezione di fiducia a tutto l’ambiente, proiettando la squadra nerazzurra con entusiasmo al prossimo impegno di campionato contro il. Gli azzurri, di contro, si presenteranno a San Siro con alle spalle la sconfitta di domenica scorsa contro l’Atalanta, risultato pesante e prestazione amara per i ragazzi di Antonio Conte.Proprio per questo da parte dei partenopei servirà attenzione ed applicazione contro una squadra che ad oggi sembra aver trovato smalto, organizzazione ed anche spirito di sacrificio: contro l’Arsenal tutte queste qualità sono emerse ed ora starà proprio ad Antonio Conte andare a disinnescare l’