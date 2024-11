Giornalettismo.com - OpenAI vuole cambiare il nome a ChatGPT?

C’è un grande business che potrebbe essere collegato alle azioni operate in rete dai pionieri dell’internet. Si tratta – come è noto – della compravendita di domini, ovvero l’acquisizione (o la cessione) di un indirizzo web – proviamo a dirla nella maniera più semplicistica possibile – a cui collegare il proprio sito web, in coerenza con ildel progetto collegato al sito web stesso. Insomma, è normale che una testata che si chiami Giornalettismo ricerchi un dominio come giornalettismo.com. Tuttavia, quelle aziende che hanno nomi abbastanza comuni e generici (che diventano originali solo se sono connessi a un’idea molto forte) hanno difficoltà a far corrispondere il proprioal dominio, perché probabilmente qualcuno dei pionieri di internet, in passato, aveva già acquistato quel dominio generico, con la speranza di capitalizzarne l’utilità un giorno.