Lanazione.it - Novoli, Trump e ciambelle. L’election day in ateneo: "Il risultato ci ha sorpreso"

di Elettra Gullè Chi l’ha detto che i giovani non seguono la politica? Quanto successo ieri mattina alla libreria Campus smentisce in pieno la teoria. Merito dell’American election breakfast, per seguire in diretta, tutti insieme, i risultati del voto Usa. L’evento al polo diè stato organizzato dall’associazione Alumni Cesare Alfieri in collaborazione con la scuola di Scienze Politiche, il dipartimento di Scienze Politiche e sociali dell’Università e la Tuscan American Association. Alle 7 di mattina, puntualissimi, ecco i primi studenti. Sono soprattutto di Scienze politiche e di Economia. Ormai, è chiaro come andrà a finire. E per una platea in linea generale schierata dalla parte della candidata democratica Kamala Harris, la notizia resta indigesta. La delusione è palpabile quandosi materializza sul grande schermo.