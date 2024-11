Anteprima24.it - Napoli, escalation violenze contro operatori ecologici: chiesto piano sicurezza

Tempo di lettura: 2 minutiAggressioni ripetute agli addetti Asia, Santagada lancia un Sos alle autorità. La lettera dell’assessore all’igiene urbana porta la data di ieri. È indirizzata al prefetto Michele Di Bari, all’assessore Antonio De Iesu, titolare della delega alla polizia municipale, e all’amministratore della partecipata, Domenico Ruggiero. La richiesta è di misure urgenti per la tutela deglidi Asia. La nota fa seguito alla denuncia ricevuta dalla Fp Cgil di, pervenuta lo scorso 3 novembre.Il sindacato segnalava un recente assalto, subito da un dipendente durante il turno di lavoro. In base alla ricostruzione, l’episodio è avvenuto nella zona di Miano, in conseguenza di un “lieve sinistro”. In tali circostanze, i familiari di un uomo “hanno reagito violentemente nei confronti dell’operatore, rendendo necessario l’intervento delle forze dell’ordine”.