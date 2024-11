Thesocialpost.it - Milan, Morata: trauma cranico in allenamento, portato in ospedale per accertamenti

Paura per Alvaro, attaccante dele della Nazionale spagnola, durante l’mattutino della squadra. Il centravanti ha subito unin seguito a uno scontro di gioco con il compagno di squadra Pavlovic. Il giocatore è stato prontamente trasferito all’di Legnano per effettuare gli esami necessari.Ilha diramato una nota ufficiale in cui ha confermato l’incidente e l’immediato intervento medico: “Questa mattina inha riun fortein uno scontro di gioco. È statoin, dove ha effettuato una risonanza magnetica con esito negativo”.Sky Sport ha fornito ulteriori dettagli sulle condizioni dell’attaccante, sottolineando che, sebbene la risonanza non abbia evidenziato danni significativi,sarà monitorato costantemente come da protocollo medico.