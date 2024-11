Thesocialpost.it - Lo switch della Storia: perché ci eravamo illusi di rimanere per sempre in pace e democrazia?

Leggi l'articolo completo su Thesocialpost.it

La prima volta poteva essere un incidente, ma il bis di Trump non lo è. Siamo oggi ad un preciso momento di svolta di quello che potremmo definire il nuovo millennio. I primi giorni di questo secolo furono segnati dalla paura del millennium bug, ma non successe nulla, per cui le persone pensarono come nel secolo precedente, il ‘900, che quel mondo ONU delle nazioni uscite dalla guerra dovessero continuare pernella, nello sviluppo, e soprattutto nella, dopo i totalitarismi. L’America era il faro di questa teoriaDemocracy for all, ovviamente ottenuta, raramente, a qualunque prezzo, con tante guerre regionali negli scontri per interposte potenze. Ora questo mondo del mito democratico è tramontato insieme all’Occidente. Potremmo simbologicamente dire che è l’attentato a Trump, il lamposua vittoria, come l’attentato a Cesare segnò la fineRepubblica e l’avvento dell’Impero.