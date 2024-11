Oasport.it - LIVE Italia-Cechia 15-9, Qualificazioni Europei basket femminile in DIRETTA: azzurre che tentano subito la fuga

18-12 1/2 di Cechova.18-11 Fallo di André su Cechova: due liberi per quest'ultima. Dentro Pasa per Zandalasini.18-11 Risponde Pan con il tiro dalla media!16-11 Delizioso movimento in post up di Reisingerova, che arresta il break di 8-0 azzurro.16-9 1/2 per André ai liberi.15-9 Gran contropiede dell', André pesca il fallo di Cechova: due liberi.15-9 Si svuotano le panchine: dentro Pan e Madera per Keys e Fassina.15-9 Villa in panchina per dar spazio a Verona.15-9 Altro appoggio di Andrè, ma il canestro è per almeno metà di Zandalasini che va in post, attira il raddoppio e scarica un pallone facile facile per il suo centro! Time out!13-9 ANCORA ZANDALASINI DA TRE! Primo tentativo diazzurro!10-9 Scorribanda di Matilde Villa che offre un bel cioccolatino ad Andre.