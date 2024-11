Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Chan/Kudermetova 6-3, WTA Finals 2024 in DIRETTA: le azzurre chiudono il 1° set e limiteranno il servizio debole nel 2°!

Leggi l'articolo completo su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALehanno completato la rimonta, da sotto 1-2, dopo aver perso a zero ildi. Adesso, avendo chiuso sul 6-3 il 1° set, ildella bolognese tornerà solo nel 4° gioco del parziale!6-3!!!! Si! Chiudiamo con un punto rocambolesco un primo set PERFETTO!40-30 Stringe ottimamente l’angolo di dritto! Entra! SET POINT!30-30 Chiude a retedopo l’ottimo sventaglio!15-30 Non controlla il lob di dritto.15-15 Fuori di diversi metri la risposta di rovescio di.0-15 Bene di dritto.5-3 CLAMOROSOOOOOOOOOOOOOO errore al volo e sopra la rete di!!!!! BREAK REGALATO!40-40 Bravaa colpire forte al corpo di, che non riesce a difendersi.