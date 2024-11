Bergamonews.it - Lezioni americane: l’economia vince sui diritti

Leggi l'articolo completo su Bergamonews.it

L’esito delle epresidenziali statunitensi del 2024, con la netta vittoria di Donald Trump su Kamala Harris, offre diversi spunti di riflessione che vanno oltre l’analisi dei dati. Si tratta di interrogarsi su questioni strategiche e di contenuto che possono risultare illuminanti anche per chi, in altri contesti e paesi, si interroga sul futuro delle campagne politiche. Ecco alcune considerazioni chiave.1. Scelte Tempestive e Pianificazione StrategicaLa prima lezione da apprendere è di metodo. Scegliere un candidato in ritardo, a pochi mesi dalle e, compromette gravemente la possibilità di creare una narrazione forte e un’identità politica ben riconoscibile. La politica richiede radicamento, tempo e un processo di costruzione che non può essere accelerato artificialmente. Un candidato che emerge a ridosso della campagna elettorale non ha il tempo necessario per diventare una figura davvero familiare e influente, soprattutto se si presenta come il vice di una leadership uscente.