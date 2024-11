Quotidiano.net - Le uscite musicali dell'8 novembre: Zucchero, Tiziano Ferro ed Elodie, Negramaro e Dardust

La musica italiana domina questa settimana di pubblicazioni, spaziando tra ritorni eccellenti e conferme da partee nuove promesse. Tra gli artisti presentied, Emma Nolde, Drefgold,. All’estero spiccano il nuovo disco dei Primal Scream e la collaborazione tra Art Garfunkel e il giovane figlio Art Jr. Secondo album di cover per, che torna in pista con l’album Discover 2. Anticipato dal singolo Amor che muovi il sole, che reinterpretava My own soul’s warning dei Killers, il progetto è composto da tredici tracce che coprono un repertorio decisamente vasto. In scaletta ci sono pezzi come Agnese di Ivan Graziani, Set fire to the rain di Adele, With or without you degli U2 e Inner city blues di Marvin Gaye. Il prossimo annosarà impegnato in un tour degli stadi italiani.