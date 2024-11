Movieplayer.it - Jude Law commenta il suo nudo full-frontal in Eden di Ron Howard

Leggi l'articolo completo su Movieplayer.it

L'attore ha parlato del motivo che l'ha spinto a mettersi completamentedavanti alla macchina da presa per il film Presto vedremoLaw in, il nuovo film di Ronche il prossimo mese aprirà il 42esimo Torino Film Festival, che vede anche la presenza nel cast di Vanessa Kirby, Sydney Sweeney e Ana De Armas. In un'intervista con Variety a proposito del film in uscita, a Law è stato chiesto di parlare della scena diintegrale che lo vede protagonista e il motivo per cui l'ha fatto è semplicemente perché il film la richiedeva: "Era nella sceneggiatura", ha spiegato Law. "Era una chiara dichiarazione di chi fosse questo personaggio. Era importante farlo"., come detto, è .