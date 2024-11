Gaeta.it - Il vino e la cucina nelle opere di Eduardo De Filippo: un viaggio tra tradizioni napoletane

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La figura diDerimane una delle più iconiche nel panorama teatrale italiano. Le sue commedie non si limitano a narrare storie, ma rappresentano anche un affresco vivente della cultura e delleculinarie. Recenti celebrazioni nel quarantesimo anniversario della sua scomparsa hanno permesso di approfondire il legame particolare tra i suoi testi e il, un elemento presentesue, secondo l’analisi di Marco Giuri, avvocato e esperto di vini.Il cibo come protagonistacommedie di DeNei lavori di, il cibo svolge un ruolo fondamentale, non solo come semplice nutrimento ma come simbolo di convivialità e rappresentazione delle dinamiche familiari. La pasta con il ragù, il cappone e la frittata di cipolle emergono come piatti emblematici che caratterizzano le scene quotidiane.