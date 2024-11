Amica.it - Il gusto della moda: il cibo è la nuova frontiera del lusso

Un assaggio diper tutti. Il mondo delsta cercando di espandersi ben oltre borse, cappotti e scarpe, imprimendo il proprio logo su esperienze, resort per le vacanze e .nel buon. Gli esempi di bar e ristoranti collegati ai più famosi designer si moltiplicano in tutta Europa, consolidando il sodalizio trae cucina. La pizza per Miuccia PradaLa signora milanese, Miuccia Prada, ha fatto di recente visita a Napoli e non si è sottratta a una tappa quasi obbligata: la pizzeria di Gino Sorbillo. Il pasto è stato immortalato dal ristorante, che ha condiviso sui social la foto di una pizza omaggio in cui campeggia la scritta “PRADA”. La stilista sembra un po’ riluttante, ma la foto ha prevedibilmente fatto il giro dei social.