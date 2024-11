Amica.it - I problemi degli adolescenti sono al centro della quarta puntata di "Don Matteo 14" con Raoul Bova, in onda stasera in tv alle 21.30 su Rai 1

Leggi l'articolo completo su Amica.it

Quel ciclone chiamato adolescenza sta per abbattersi su Don14. La cuiva inin tv21.30 su Rai 1 (ma, come sempre, è anche in streaming online su RaiPlay con anche tutti gli episodi delle passate stagioni). Nonostante un calo di ascolti rispetto agli anni scorsi, le indagini del prete in motocicletta di, che ha sostituito quello in bicicletta interpretato da Terence Hill,sempre tra le preferite dei telespettatori. Che premiano con ascolti che superano i 4 milioni la serie tv più longevaRai.La tramadi “Don14”Non c’è pace a Spoleto. E la tragedia è dietro l’angolo. La comunità rimane sconvolta quando una giovanissima liceale cade dal tettoscuola.