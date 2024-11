Isaechia.it - Grande Fratello, Tommaso rifila il palo a Maica al Gran Hermano e lei non la prende bene: “Non mi piacciono le persone così”

Leggi l'articolo completo su Isaechia.it

Franchi, l’idraulico italiano, è stato definito un “cucaracho” dai fan del reality show, ilspagnolo. La sua partecipazione ha portato una serie di momenti controversi, che hanno catturato l’attenzione del pubblico in Italia e in Spagna. Fin dai primi giorni, Franchi si è trovato al centro di discussioni e scontri con gli altri concorrenti, soprattutto per via delle sue dichiarazioni ambigue riguardo i suoi sentimenti verso alcunenella casa. Al suo ingresso nel reality iberico, Franchi aveva dichiarato di non sentire la mancanza della connazionale Mariavittoria Minghetti, con cui sembrava avere un rapporto speciale. Tuttavia, queste parole hanno destato scalpore tra i fan, molti dei quali hanno subito interpretato la sua dichiarazione come un segnale di freddezza e incoerenza, soprattutto se paragonato alle parole espresse nei confronti della Minghetti prima del suo arrivo in Spagna, in cui lasciava intendere tutt’altro.