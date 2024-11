Fanpage.it - Giorgetti spiega perché ha tagliato 425 milioni sulla Metro C di Roma: manca il progetto

Leggi l'articolo completo su Fanpage.it

Secondo il ministro dell'Economia, Giancarlo, il taglio di 425di euro per la realizzazione dellaC disi è reso necessarionon esiste undefinitivo della tratta per cui sono stati tolti i finanziamenti: "Quando le Amministrazioni mi chiedono stanziamenti, mi devono dimostrare che hanno ilesecutivo e che sono in grado di spendere e presentare il timing di esecuzione, allora io metto i soldi".