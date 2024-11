Thesocialpost.it - Gas, arriva la stangata sulle bollette in autunno: 64 euro in più all’anno a famiglia

Con l’arrivo della stagione fredda guarda caso tornano ad aumentare ledel gas. Secondo gli aggiornamenti dell’Autorità dell’Energia, che riguardano ormai solo i clienti vulnerabili nel servizio di tutela, a ottobre il prezzo di riferimento del gas per il nuovo cliente tipo è pari a 116,77centesimi diper metro cubo, in aumento del 5,3% rispetto a settembre.Leggi anche: Canone Rai,dal 2025: quanto aumenta e perchéL’Arera spiega che questa decisione è dovuta all’aumento dei prezzi all’ingrosso, che incide sulla spesa per la materia prima. Ma anche all’incremento di alcune componenti della spesa per il trasporto e la gestione del contatore. “Come al solito con l’inizio della stagione termica e l’aumento della domanda di gasno i rincari”, protesta il vicepresidente dell‘Unione nazionale consumatori Marco Vignola, chiarendo comunque che il prezzo per i vulnerabili “resta molto più conveniente di quelli del mercato libero, salvo per pochissime offerte che si contanodita di una mano”.