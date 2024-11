Lettera43.it - Foligno, muratore ucciso a coltellate in un parcheggio della zona industriale

Un uomo di 56 anni è statoall’alba del 7 novembre in unPaciana, a. La vittima, undi origine campana, è stata soccorsa in condizioni critiche e trasferita d’urgenza all’ospedale di, dove è deceduta poco dopo il ricovero. L’omicidio è avvenuto in circostanze ancora da chiarire. Le prime informazioni suggeriscono che il delitto sia avvenuto durante una lite culminata in un’aggressione mortale. Sul luogo del crimine sono state trovate tracce di sangue sparse sull’asfalto, e un’auto con motore acceso e portiera aperta è stata rinvenuta nelle vicinanze. A dare l’allarme è stata una donna, impiegata nella, che ha notato l’uomo riverso a terra e ha chiamato i soccorsi.Gli inquirenti al vaglio delle telecamere di videosorveglianzaLe indagini, coordinate dalla Procura di Spoleto, sono state affidate alla squadra mobile di Perugia e al commissariato di