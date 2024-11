Lanazione.it - Fatture false per quasi 11 milioni. Un imprenditore finisce nei guai

Società cartiera emettemilionarie per operazioni inesistenti, con l’obiettivo di evadere le imposte. A scoprirlo è stata la Guardia di Finanza di Foligno, che ha scoperchiato il sistema e denunciato un cittadino di origini cinesi. La società finita nell’occhio del ciclone, essendo priva di una reale struttura aziendale, risulterebbe avere emessoper cessioni di beni della più disparata tipologia (abbigliamento, bigiotteria, materiali per l’edilizia e altro) nei confronti di oltre 180 clienti su tutto il territorio nazionale, per un imponibile complessivo pari a 10,8di euro, oltre all’Iva per circa 2,4. Le indagini si sono concluse con il recupero a tassazione delle imposte evase e la denuncia alla Procura della Repubblica di Spoleto di un cittadino di origine cinese al quale è risultata riconducibile l’attività.