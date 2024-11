Ilrestodelcarlino.it - ’Eterno Visionario’ esce nelle sale: "Riveliamo i segreti dei Pirandello"

Michele Placido, presidente della Fondazione Teatro Comunale di Ferrara. Nel novantesimo anniversario dal conferimento del Nobel per la letteratura a Luigi, è pronto il film sul genio di Agrigento: ‘Eterno, di cui firma la regia,oggi. Com’è andata la prima del film, alla Festa del Cinema di Roma? "È stato un trionfo davvero importante. Durante la conferenza stampa, in sala erano presenti tutti gli eredi della famiglia, che avevano già visto il film, accettandolo nei suoi risvolti più. Non è stato facile: per la prima voltadella famiglia. Attraverso il libro ‘Il gioco delle parti. Vita straordinaria di Luigi’ (Longanesi Editore) di Matteo Collura e dopo cinque anni di lavoro, siamo riusciti a spiare dal buco della serratura quegli aspetti che in genere non si conoscono".