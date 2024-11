Enna parla la mamma della 15enne suicida | A scuola l’hanno umiliata fatta sentire una nullità tanto da uccidersi in 40 minuti

Leggi l'articolo completo su Open.online

Lamortaa Piazza Armerina, in provincia di, hato alla trasmissione Pomeriggio 5, ricostruendo le ultime orefiglia. «Aunache in 40si è tolta la vita», ha spiegato la donna. Sulla vicenda ora la procura indaga per istigazione al suicidio. Quel giorno la signora andò a prendere prima la figlia daperché la ragazzina le aveva telefonato dicendo che non si sentiva bene. In auto poi aveva appreso del litigio con le compagne. «Mi ero accorta che aveva pianto. Quel giorno mi aveva detto che aveva avuto dei diverbi con le compagne dia tal punto che in 40mia figlia si è tolta la vita.una, lei non ha sopportato la vergogna e l’umiliazione», ha aggiunto.