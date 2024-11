Ilfattoquotidiano.it - “Donald Trump? Con lui e i pazzi che girano a New York il sogno americano non esiste più. Mi proposi come attore a Hollywood”: Mauro Repetto e l’addio agli 883

L’e membro e co-fondatore degli 883,, è stato ospite su Rai Radio2 a “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio. Tra i tanti temi toccati anche gli anni in cui ha deciso di lasciare il duo: “Non andavo via da una cosa, ne volevo iniziare un’altra, avevo l’American Dream che oggi cone tutti ichea Newnon c’è più. Era una figata, volevo farla e l’ho fatta. Cercavo il, volevo propormie sceneggiatore a, ci sono andato, ho conosciuto Scorsese, ma ho sottovalutato la lingua, che non padroneggiavo. La lingua mi ha impedito di mangiare completamente la mela del, l’ho solo sfiorata, le ho dato qualche bacino”.Poi gli esordi con Max Pezzali: “Jovanotti con Claudio Cecchetto è stato quello che ci ha aiutato di brutto.