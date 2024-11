Gaeta.it - Destination Italia lancia una nuova divisione per hotel e appartamenti, puntando su esperienze autentiche

Facebook WhatsAppTwitter, una travel tech company di rilievo nel settore, ha annunciato una significativa espansione delle sue operazioni nel settore alberghiero. La, dedicata alla gestione di boutiqueserviti e alberghi diffusi, si propone di offrire un’esperienza unica e autentica ai turisti che decidono di visitare il Bel Paese.Questa mossa arriva in un momento altamente positivo per la compagnia, guidata dalla presidente Dina Ravera, la quale ha recentemente comunicato che i margini operativi lordi hanno registrato valori favorevoli nel primo semestre. Lamira a lavorare in sinergia con istituzioni finanziarie sia pubbliche che private per garantire un supporto solido e strategico. L’obiettivo è quello di attrarre investimenti e nuove opportunità in località spesso trascurate dai circuiti turistico tradizionali, cercando contratti sia in affitto che di management.