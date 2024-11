Agi.it - "Critiche corrette sull'emergenza Covid". Perché 'La Provincia di Como' non ha diffamato l'Ats Insubria

AGI - I giornalisti del quotidiano 'Ladi' non dovranno risarcire l'Ats, l'azienda regionale di tutela della salute nelle province die Varese, che aveva querelato per diffamazione due cronisti e il direttore per avere dato vita a "una campagna denigratoria strumentalizzando l'sanitaria" attraverso alcuni pezzia gestione della pandemia. "I giornalisti si limitano a esprimere una serie di valutazionia gestione della situazione epidemiologica e su quelli che, a loro avviso, rappresenterebbero taluni aspetti problematici del servizio (peraltro comprensibili alla luce della straordinaria gravità della crisi sanitaria in parola) - si legge nella richiesta di archiviazione del pm -. Gli articoli, sebbene a tratti particolarmente polemici e pungenti, riportano fatti e circostanze apprese dall'autorea problematica in discussione ma non contengono frasi realmente offensive della reputazione dell'Azienda.