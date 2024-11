Ilgiorno.it - Corruzione a Palazzo, in 9 in aula il 16 dicembre

Dovranno presentarsi il 16all’udienza preliminare davanti alla giudice del Tribunale di Monza Silvia Pansini i 9 imputati coinvolti nell’inchiesta sullaurbanistica al Comune di Usmate Velate. Ormai tutti tornati in libertà, compreso il costruttore Alberto Riva. Era il 29 aprile scorso quando i finanzieri del Comando provinciale di Monza avevano eseguito le ordinanze di custodia cautelare, tre in carcere e sei agli arresti domiciliari, emesse dalla gip Angela Colella su richiesta del pm Carlo Cinque. In carcere erano finiti il funzionario responsabile dell’ufficio tecnico Antonio Colombo e gli imprenditori Galdino Magni e Alberto Riva, mentre agli arresti domiciliari erano andati il “geometra di Silvio Berlusconi“ Francesco Calogero Magnano, gli altri imprenditori Antonella Cantù, Donato Magni e Luigi Roncalli e pure Annabella e Giovanni Beretta, rispettivamente compagna e cognato di Colombo.