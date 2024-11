.com - Coppa Marche / Terza Categoria, tutti i risultati dell’andata dei sedicesimi

Innon si può più sbagliare, sono iniziati idi finale: ecco un breve resoconto delle gare d’andata, con un focus maggiore sulle squadre del girone C. Ritorno previsto per il 27 NovembreVALLESINA, 7 novembre 2024 – La fase finale delladiha ufficialmente aperto i battenti, si inizia a fare sul serio.Tra martedì 5 e mercoledì 6 ottobre si è disputata l’andata deidi finale del torneo, che ha visto numerose sorprese e tante emozioni, due grandi serate di calcio provinciale anche in mezzo alla settimana, una gioia per tifosi e appassionati.Ad eccezione di tre gare rimandate alla prossima settimana (Piobbico 90-Torre, Sammartinese Next Gen-Cagliese e Montelparo-La Robbia), si sono disputate le restanti tredici partite d’andata.