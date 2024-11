Panorama.it - Continuano i guai dell'amministrazione Sala: Gdf sequestra un'altra area urbana

Il Nucleo di Polizia Economico Finanziariaa Guardia di Finanza di Milano hato in mattinata un'del capoluogo meneghino. Si tratta del cantiere «Scalo House», un progetto di Greenstone Funds dove è stata realizzata una residenza universitaria e sono in corso di realizzazione due nuovi edifici in via Leopontina 4, nel quartiere Isola. Un evento che comincia a diventare ricorrenza.L'attenzione dei pm si sarebbe concentrata sul progetto dopo due pareri discordanti espressi tra il 2018 e il 2019 dalla commissione per il paesaggio del Comune di Milano, un organo tecnico-consultivo nominato dal sindaco Giuseppe, che avrebbe cambiato opinione sul progetto immobiliare a distanza di pochi mesi. Questo rappresenta il terzo sequestro disposto dal Tribunale di Milano, dopo il caso del "Giardino Segreto", sempre in zona Isola, avvenuto a maggio su ordine del gip Fiorentini, e quelloe Residenze Lac in via Cancano, affacciate sul Parcoe Cave,te a luglio su decisione del gip Lidia Castellucci.