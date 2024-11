Conoscere e diagnosticare le disfunzioni del pavimento pelvico, parlane con i medici!

Leggi l'articolo completo su Ilfaroonline.it

Roma – Il 28 novembre alle ore 18:30, presso il Medical Center Synlab Monteverde di Roma, si terrà un evento dedicato alla comprensione e diagnosi delledel. Questo incontro, rivolto principalmente al pubblico femminile, ha l’obiettivo di sensibilizzare su un tema spesso poco discusso, ma di fondamentale importanza per il benessere e la qualità della vita delle donne.Dettagli dell’eventoLa serata sarà condotta dalla Dott.ssa Antonella Luzi, medico chirurgo specialista in Ostetricia e Ginecologia, con la moderazione del Prof. Stefano Angelo Santini, Direttore Medico di Laboratorio Synlab Lazio, specialista in Diabetologia e Malattie del ricambio. L’evento rappresenta un’occasione preziosa per acquisire conoscenze su come rie trattare i disturbi del, grazie all’esperienza e alla competenza di specialisti del settore.