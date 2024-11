Cinema | focus sulla pace nel Festival dei diritti umani

Leggi l'articolo completo su Ildenaro.it

La città di Napoli, dall’11 al 22 novembre 2024, ospiterà la XVI edizione deldeldeidi Napoli, dal titolo “Costruiamo una cultura di”, dedicata a unada costruire. Il, evento consolidato nel panorama nazionale e internazionale, attraverso ilintende sensibilizzare e informare il pubblico sulle grandi questioni sociali e sullo stato deie si propone come un momento di riflessione per l’affermazione deiin ogni parte del mondo, partendo dal Sud, attraverso la forza delle immaginitografiche e la testimonianza dei protagonisti. Quest’anno la manifestazione, realizzata con il contributo di Regione Campania e Film Commission Regione Campania e con il supporto del Comune di Napoli, è dedicata alla memoria del pacifista, antifascista Danilo Dolci, nato 100 anni fa a Sesana in Friuli (oggi Slovenia) , ed ha come scopo l’orientamento dei giovani verso le professioni dellae lo farà sottolineando il ruolo degli esperti dinel contesto internazionale e annunciando la nascita, in collaborazione con l’Università Orientale e la UPeace ONU del Costa Rica, di una Summer School dedicata alla memoria di Mario Paciolla, il cooperante napoletano deceduto in Colombia mentre era al servizio in una missione ONU.