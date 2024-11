Anteprima24.it - Campi Flegrei, la consigliera Muscarà: “Proposta di legge sull’inedificabilità per zone interessate insufficiente e tardiva”

Tempo di lettura: 2 minuti“Lasulla inedificabilità neifinalmente arriva in Commissione, ma ciò che sorprende è che ladella Giunta ignora completamente i precedenti presentati da me, sia nella scorsa legislatura che in questa. Ho già depositato unache vieta nuove costruzioni nella zona rossa dei, una misura di buon senso che ricalca quanto previsto per il Vesuvio. Tuttavia, la Giunta ha scelto di ignorare la miae, solo sotto la spinta del Governo e delle indicazioni di Musumeci, ha deciso di avanzare unasimile, ma dai contorni vaghi e insufficienti. Laattuale, che discuterò domani in Commissione con due emendamenti, si dimostra limitata nell’ampiezza dell’area considerata. La zona rossa, secondo i dati della Protezione Civile, comprende numerosi comuni che sono stati esclusi dalladella Giunta, rendendo l’area di applicazione del provvedimento quasi insignificante.