Ilrestodelcarlino.it - Alice Neri, scontro sul terzo uomo: "La notte dell’omicidio era a casa. Lo dimostrano le intercettazioni"

Lehanno indicato come il cosiddettosi trovasse ala. Inoltre non avrebbe avuto il tempo di compiere il delitto per poi tornare ae, poco dopo, timbrare il cartellino al lavoro. Una volta uscito dalla propria abitazione è vero però che si fermò tre volte prima di arrivare alla Wam e non si esclude che stesse attendendo il ‘passaggio di’, visto che le mattine del 15 e del 16 novembre si erano incontrati. E’ stato ripercorso il tragitto del cosiddetto, ieri, in aula nell’ambito del processo davanti alla Corte D’Assise contro il tunisino Mohamed Gaaloul per l’omicidio della giovane mamma di Ravarino. Parliamo del collega della donna con il quale la vittima aveva avuto una relazione. Secondo gli accertamenti dei carabinieri, però, a fronte degli elementi emersi è possibile escludere la sua presenza sul luogo del delitto latra il 17 e il 18 novembre di due anni fa.