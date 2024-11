Volley femminile Champions League | buona la prima per Scandicci dominata Voluntari

Leggi tutto su Sportface.it

Esordio positivo perindi. Le ragazze di Marco Gaspari dominano in casa contro ile vincono nellapartita del Girone E. 25-20 25-20 25-12 il punteggio per le padrone di casa che, dopo due parziale decisamente equilibrati, prendono il sopravvento nel terzo sfruttando il calo della compagine rumena, che ha palesato grandi difficoltà in ricezione. Domani, giovedì 7 novembre, Stoccarda e Bielsko-Biala si sfideranno nell’altro incontro del gruppo E.tornerà in campo in campionato contro Bergamo (10/11 alle 16.30) per poi affrontare Stoccarda in trasferta (13/11 ore 19.00) in. TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICAlaperSportFace.