Venezia vs Parma | le probabili formazioni

Gara valida per la dodicesima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. Si affrontano due neopromosse che vanno a caccia di punti per mettere in cascina punti preziosi in chiave salvezza.vssi giocherà sabato 9 novembre 2024 alle ore 15 presso lo stadio Penzo.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Nonostante le belle prestazioni offerte, i lagunari sono terz’ultimi in classifica con otto punti. La squadra di Di Francesco nelle ultime cinque è andata incontro a tre sconfitte, una vittoria e un pareggio che, a dimostrazione della grande fatica ad ottenere una continuità, necessaria per potersi giocare le proprie chanche di salvezza. Anche il rendimento degli emiliani è stato abbastanza negativo con nove punti ed appena una lunghezza di vantaggio sulla zona retrocessione.