Ue ' convinti che Usa vogliano un' Ucraina forte e sovrana'

"Siamoche gli Stati Uniti, proprio come l'Ue, abbiano un interesse fondamentale in un'". Lo ha detto un portavoce della Commissione europea rispondendo alle domande dei giornalisti sulla posizione di Donald Trump sulla fine della guerra. "La guerra può finire domani se i russi metteranno fine alla loro aggressione", ha sottolineato il portavoce, ribadendo a più riprese la volontà dell'Ue di "continuare a implementare le sue priorità " nel "supporto" a Kiev "nei suoi sforzi per ripristinare la sua sovranità " e per "una pace giusta".